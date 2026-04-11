По стране, как сообщает ряд жителей, идет массовый сбой при подаче документов на вычет.

Автор фото: Нина Зотина / РИА Новости

После череды проблем с «Телеграмом» или массового сбоя в работе банков в стране фиксируются новые неполадки — на этот раз россияне жалуются на то, что не могут подать документы на налоговый вычет. На это обратил внимание телеграм-канал BAZA. По словам пользователей, ошибка происходит в работе ЕНС при оформлении налоговых вычетов — вместо денег они получают долги, а некоторые и угрозу блокировки счетов.

Россияне пытаются получить вычет, но программное обеспечение ФНС вместо уменьшения налога или возврата средств формирует налог и начисляет пени. Как рассказал один из пользователей, проживающий в Москве, в марте он подал через сайт налоговой заявление на вычет за фитнес и образование детей. Заявление приняли, но спустя несколько дней его пытались заставить заплатить 259 тысяч рублей налога. При этом заявление россиянина на вычеты висело как декларация о доходах 3-НДФЛ. Он пытался обратиться в налоговую, но там ему посоветовали ждать три месяца. Проблемы на этом не закончились, и после мужчина получил официальное требование оплатить долг до конца апреля, или же ему грозят меры.

Похожая история произошла и у другого россиянина. Он, как пишет BAZA, все же смог без проблем получить возврат налога по вычету, и деньги ему на счет поступили. Но спустя пару недель в личном кабинете внезапно появился долг на ту же сумму плюс ежедневно растущие пени. Пока обращения в ФНС остаются без ответа.

