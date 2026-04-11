11 апреля 19:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему россиянам стало сложно получить налоговый вычет

По стране, как сообщает ряд жителей, идет массовый сбой при подаче документов на вычет.

Почему россиянам стало сложно получить налоговый вычет

Автор фото: Нина Зотина / РИА Новости

После череды проблем с «Телеграмом» или массового сбоя в работе банков в стране фиксируются новые неполадки — на этот раз россияне жалуются на то, что не могут подать документы на налоговый вычет. На это обратил внимание телеграм-канал BAZA. По словам пользователей, ошибка происходит в работе ЕНС при оформлении налоговых вычетов — вместо денег они получают долги, а некоторые и угрозу блокировки счетов.

Россияне пытаются получить вычет, но программное обеспечение ФНС вместо уменьшения налога или возврата средств формирует налог и начисляет пени. Как рассказал один из пользователей, проживающий в Москве, в марте он подал через сайт налоговой заявление на вычет за фитнес и образование детей. Заявление приняли, но спустя несколько дней его пытались заставить заплатить 259 тысяч рублей налога. При этом заявление россиянина на вычеты висело как декларация о доходах 3-НДФЛ. Он пытался обратиться в налоговую, но там ему посоветовали ждать три месяца. Проблемы на этом не закончились, и после мужчина получил официальное требование оплатить долг до конца апреля, или же ему грозят меры.

Похожая история произошла и у другого россиянина. Он, как пишет BAZA, все же смог без проблем получить возврат налога по вычету, и деньги ему на счет поступили. Но спустя пару недель в личном кабинете внезапно появился долг на ту же сумму плюс ежедневно растущие пени. Пока обращения в ФНС остаются без ответа.

Ранее мы писали, что в Татарстане растет количество жалоб на введенное жилье. В прошлом году по качеству введенного жилья поступило 66 обращений. Только за первые месяцы 2026 года жители пожаловались еще 22 раза. Например, на Гафиятуллина, 48 в Альметьевске люди только-только заселились в новое жилье, но уже не работает система вентиляции, лифты – там просто небезопасно.

