Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Количество магазинов низких цен «Светофор» за 2025 год сократилось на 11,6 процента. Если в начале прошлого года по России их было 2720, то к декабрю осталось 2405. В сокращении объемов виновата высокая конкуренция и стремительное развитие онлайн-торговли, сообщают «Ведомости».

Закрывались не только обычные магазины, но и гипермаркеты «Проспект» — например, в Барнауле прекратила работать точка площадью шесть тысяч «квадратов». Помимо этого, закрылся 31 магазин «Маяк».

Сеть «Светофоров» начала свою деятельность еще в 2009 году как дискаунтер. Цены в таких магазинах ниже среднерыночных из-за минимальных расходов на оформление помещения и персонал. К 2020 году «Светофор» показал самые высокие темпы развития среди продуктовых сетей по России, а его выручка увеличилась до 201 миллиарда рублей. В 2021 году владельцы Сергей и Андрей Шнайдеры попали в список россиян Forbes с состоянием около 650 миллионов долларов. До прошлого года сеть оставалась в топ-10 продуктовых ретейлеров страны.

