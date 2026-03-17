Почему «Светофор» закрывает свои магазины в России
До прошлого года сеть оставалась в топ-10 продуктовых ретейлеров страны, а владельцы входили в список Forbes.
Количество магазинов низких цен «Светофор» за 2025 год сократилось на 11,6 процента. Если в начале прошлого года по России их было 2720, то к декабрю осталось 2405. В сокращении объемов виновата высокая конкуренция и стремительное развитие онлайн-торговли, сообщают «Ведомости».
Закрывались не только обычные магазины, но и гипермаркеты «Проспект» — например, в Барнауле прекратила работать точка площадью шесть тысяч «квадратов». Помимо этого, закрылся 31 магазин «Маяк».
Сеть «Светофоров» начала свою деятельность еще в 2009 году как дискаунтер. Цены в таких магазинах ниже среднерыночных из-за минимальных расходов на оформление помещения и персонал. К 2020 году «Светофор» показал самые высокие темпы развития среди продуктовых сетей по России, а его выручка увеличилась до 201 миллиарда рублей. В 2021 году владельцы Сергей и Андрей Шнайдеры попали в список россиян Forbes с состоянием около 650 миллионов долларов. До прошлого года сеть оставалась в топ-10 продуктовых ретейлеров страны.
Ранее в Казани закрылись два магазина сети Desport, заменившей ушедший Decathlon. Проблемы у компании начались также в октябре 2025 года.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.