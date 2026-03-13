Жители при этом не перестали любить кофе и покупают его так же часто.

Потребность россиян «разумно экономить», кофе-точки в продуктовых магазинах и увеличивающиеся расходы предпринимателей привели к закрытию значительного количества классических кофеен. В Москве число уменьшилось на 12 процентов (до 2,6 тысячи заведений), а в Санкт-Петербурге — на целых 26 процентов (до 1,6 тысячи заведений). Об этом сообщает «Российская газета».

При этом увеличивается количество точек в формате «кофе с собой». Их стало больше на четыре процента. Россияне при этом пьют кофе так же часто, однако делают это экономнее, пояснил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Например, готовят напиток дома.

На цену чашки кофе влияет не только стоимость самих зерен, но и уровень платы за аренду помещения, «коммуналку», труд персонала. Поэтому давление на кофейный бизнес оказывает розничная торговля.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, покупателей начал все больше привлекать готовый кофе в торговых сетях, которые активно развивают этот сегмент в самых разных форматах. Чашка горячего кофе еще в 2025 году стала способом привлечь покупателей, а доля этой категории выросла до трех процентов повседневного спроса.

Цены на зерновой кофе в торговых сетях не только не повышаются, но и снижаются — падение минимальной стоимости составило 14 процентов (119 рублей). Аналогичная ситуация сложилась и с молотым кофе. Дешевле всего его можно купить за 129 рублей. По мнению Богданова, эта тенденция сохранится.

