Лисы поселяются в парках, на кладбищах, в заброшенных зданиях.

Россиянам напомнили о категорическом запрете подкормки диких животных в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Почему это запрещено, объяснил руководитель комиссии Ассоциации юристов РФ по экологии Евгений Жаров.

По словам адвоката, если зверей постоянно подкармливать, это приведет к потере страха у обитателей лесов перед человеком и может изменить их естественное поведение, пишет ТАСС.

Из-за доступности пищи и тепла дикие животные иногда перебираются в города и их окрестности. Так, лисы, к примеру, могут обживать парки, кладбища, заброшенные здания, выходить на проезжую часть и обочины. Белки давно уже стали обитателями городских парков.

В городах можно также часто встретить диких пернатых, водоплавающих и чаек, облюбовавших свалки бытовых отходов. Реже в городах попадаются на глаза кабаны, лоси, еноты, опоссумы, которые любят покопаться в мусорных баках.

Город привлекает диких зверей и птиц еще и меньшим количеством естественных врагов, что повышает их шанс на выживание. Перебираются они в города также из-за изменения климата и разрушения естественной среды обитания после вторжения человека в природу.

Кормление их в черте города еще и опасно: песцы или лисы могут быть переносчиками заболеваний, например, бешенства, а ежи - носителями множества инфекций.

