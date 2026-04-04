4 апреля 21:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему в российских городах запрещено подкармливать диких животных

Лисы поселяются в парках, на кладбищах, в заброшенных зданиях.

Автор фото: РИА Новости

Россиянам напомнили о категорическом запрете подкормки диких животных в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Почему это запрещено, объяснил руководитель комиссии Ассоциации юристов РФ по экологии Евгений Жаров.

По словам адвоката, если зверей постоянно подкармливать, это приведет к потере страха у обитателей лесов перед человеком и может изменить их естественное поведение, пишет ТАСС.  

Из-за доступности пищи и тепла дикие животные иногда перебираются в города и их окрестности. Так, лисы, к примеру, могут обживать парки, кладбища, заброшенные здания, выходить на проезжую часть и обочины. Белки давно уже стали обитателями городских парков.    

В городах можно также часто встретить диких пернатых, водоплавающих и чаек, облюбовавших свалки бытовых отходов. Реже в городах попадаются на глаза  кабаны, лоси, еноты, опоссумы, которые любят покопаться в мусорных баках.

Город привлекает диких зверей и птиц еще и меньшим количеством  естественных врагов, что повышает их шанс на выживание. Перебираются они в города также из-за изменения климата и разрушения естественной среды обитания после вторжения человека в природу.

Кормление их в черте города еще и опасно: песцы или лисы  могут быть переносчиками заболеваний, например, бешенства, а ежи - носителями множества инфекций.

Ранее мы писали, что казанцев с их питомцами зовут на бесплатную вакцинацию животных. Мобильные пункты будут работать с 4 по 5 апреля.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
