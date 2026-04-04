Почему в российских городах запрещено подкармливать диких животных
Лисы поселяются в парках, на кладбищах, в заброшенных зданиях.
Россиянам напомнили о категорическом запрете подкормки диких животных в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Почему это запрещено, объяснил руководитель комиссии Ассоциации юристов РФ по экологии Евгений Жаров.
По словам адвоката, если зверей постоянно подкармливать, это приведет к потере страха у обитателей лесов перед человеком и может изменить их естественное поведение, пишет ТАСС.
Из-за доступности пищи и тепла дикие животные иногда перебираются в города и их окрестности. Так, лисы, к примеру, могут обживать парки, кладбища, заброшенные здания, выходить на проезжую часть и обочины. Белки давно уже стали обитателями городских парков.
В городах можно также часто встретить диких пернатых, водоплавающих и чаек, облюбовавших свалки бытовых отходов. Реже в городах попадаются на глаза кабаны, лоси, еноты, опоссумы, которые любят покопаться в мусорных баках.
Город привлекает диких зверей и птиц еще и меньшим количеством естественных врагов, что повышает их шанс на выживание. Перебираются они в города также из-за изменения климата и разрушения естественной среды обитания после вторжения человека в природу.
Кормление их в черте города еще и опасно: песцы или лисы могут быть переносчиками заболеваний, например, бешенства, а ежи - носителями множества инфекций.
