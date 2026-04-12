Общество
12 апреля 22:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый пятый житель Казани (19% опрошенных) планирует увеличить доход в этом году — большинство (63% респондентов) из этой группы собираются увеличить свой бюджет благодаря дополнительной работе, следует из опроса аналитиков Группы Ренессанс Страхование.

Эксперты отмечают, что 77% всех опрошенных жителей города готовы покинуть свое текущее место работы, если подработка начнет приносить больше денег — почти треть респондентов готовы сделать это сразу, когда увидят разницу в заработке, остальные же респонденты перед этим шагом оценят стабильность нового места работы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вместе с ростом зарплат наблюдается тренд на ухудшение здоровья. Так, средняя зарплата в республике составляет 90 тысяч рублей — за прошлый год средняя оплата труда выросла на 20, в то время как уровень заболеваемости в регионе на 1,7% превышает общероссийскую статистику.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
