Почти 20% казанцев обеспокоины увеличением дохода
Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.
Каждый пятый житель Казани (19% опрошенных) планирует увеличить доход в этом году — большинство (63% респондентов) из этой увеличить свой бюджет благодаря дополнительной работе, следует из опроса аналитиков Группы Ренессанс Страхование.
Эксперты отмечают, что 77% всех опрошенных жителей города готовы покинуть свое текущее место работы, если подработка начнет приносить больше денег — почти треть респондентов готовы сделать это сразу, когда увидят разницу в заработке, остальные же респонденты перед этим шагом оценят стабильность нового места работы.
Ранее сообщалось, что в Татарстане вместе с ростом зарплат наблюдается тренд на ухудшение здоровья. Так, средняя зарплата в республике составляет 90 тысяч рублей — за прошлый год средняя оплата труда выросла на 20, в то время как уровень заболеваемости в регионе на 1,7% превышает общероссийскую статистику.
