Прием заявлений стартовал 1 июня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Примерно один миллион работающих родителей смогли получить новую семейную выплату. Заявления Соцфонд начал принимать с 1 июня, сообщили в пресс-службе фонда. Об этом пишет ТАСС.

На поддержку могут претендовать работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. В числе условий: уплата НДФЛ за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума. Также родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Дети тоже должны быть гражданами России.

Ранее сообщалось, что выплату в 20 тысяч рублей намерены ввести за 50 лет брака в регионах России. К последующим юбилеям размер поощрения планируют индексировать.

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