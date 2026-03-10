Общество
10 марта 09:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почти все российские новостройки сдаются с дефектами

Из-за моратория на штрафы у застройщиков пропала мотивация устранять недостатки, ситуация может ухудшиться до 2028 года.

Почти все российские новостройки сдаются с дефектами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году доля новостроек с дефектами достигла рекордных 93 процентов. Это выше, чем в 2022 и 2024 годах (90 процентов), и чуть уступает лишь пиковому 2023-му (95 процентов), сообщают «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Эксперты прогнозируют, что до 2028 года ситуация будет только ухудшаться — показатель может вырасти до 95 процентов. Возможна лишь небольшая стабилизация на уровне 94 процентов.

«Это говорит о том, что дефекты носят массовый и повторяющийся характер, а не являются исключениями», — отмечают авторы исследования.

Главная причина — временный запрет на штрафы для застройщиков, действовавший до начала 2026 года. У компаний пропала мотивация оперативно устранять проблемы. Хотя мораторий уже сняли, реальные санкции отложены до конца года. Единственный способ заставить застройщика исправить недостатки сейчас — доказать в суде, что вы сделали это за свой счет.

Ранее сообщалось, что новый ГОСТ по отделке отражает меньше трети дефектов в новостройках. Стандарт действует в России с 1 марта.

