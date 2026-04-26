Треть женщин устает ухаживать за собой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за гонки за красотой абсолютное большинство жительниц Казани - 91 процент - чувствует давление общества: будто они обязаны всегда и везде выглядеть ухоженно. Тем не менее, почти треть женщин (31 процент) признаются, что любят ухаживать за собой, но иногда устают от этого. 21 процент делают это с удовольствием. Пятая часть называют уход необходимостью, а 21 процент старается сократить время и усилия, ограничиваясь базовым или максимально быстрым уходом. Такое исследование провел ювелирный бренд SOKOLOV.

Для большинства в понятие «гонка за красотой» входит уход, макияж, спорт, питание и сон. Более половины (55 процентов) связывают её с бесконечными трендами из соцсетей, а каждая вторая — со сравнением себя с другими женщинами (54 процента) и постоянными расходами на косметику и процедуры (46 процентов). К тому же больше трети (35 процентов) представительниц прекрасного пола утверждают, что устали от этого. 63 процента активно ухаживают за собой из-за страха постареть, а 53 процента ведутся на оценку со стороны других женщин. А ожидания мужчин для 40 процентов оказываются менее значимыми факторами.

Больше половины женщин (80 процентов) сталкиваются с ощущением, что без макияжа, укладки или ухоженного вида их воспринимают иначе. Но многие все еще пытаются упростить ежедневную уходовую рутину, например, четверть сократила количество шагов в уходе, 19 процентов отказались от лишних средств.



