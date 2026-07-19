Своим вторым половинкам большая часть жителей предпочитает дарить технику и ювелирные украшения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители столицы республики считают подарок дорогостоящим, если его цена превышает 300 тысяч рублей. При этом 10 процентов казанцев признались, что никогда не получали презенты дороже 30 тысяч. Это следует из результатов опроса, проведенного аналитиками сети SUNLIGHT.

Своим вторым половинкам большая часть жителей предпочитает дарить технику — так ответил 51 процент респондентов. Также среди фаворитов казанцев оказались ювелирные украшения (44 процента) и деньги (39 процентов).

Однако такие жесты делают далеко не все — 41 процент опрошенных не получали вещи дороже 100 тысяч рублей. В рамках этой суммы зачастую дарят брендовую одежду, аксессуары (61 процент) и кольца для помолвки (55 процентов). Также в качестве презента часто выбирают менее дорогие ювелирные изделия и совместные поездки.

Цена подарков на маркетплейсах при этом растет — ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что платформы увеличивают стоимость товаров из-за ситуации с топливом. Бензиновый кризис привел к рекордному скачку стоимости на автоперевозки внутри России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.