Общество
19 июля 16:41
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Под дорогим подарком казанцы подразумевают вещи дороже 300 тысяч рублей

Своим вторым половинкам большая часть жителей предпочитает дарить технику и ювелирные украшения.

Под дорогим подарком казанцы подразумевают вещи дороже 300 тысяч рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители столицы республики считают подарок дорогостоящим, если его цена превышает 300 тысяч рублей. При этом 10 процентов казанцев признались, что никогда не получали презенты дороже 30 тысяч. Это следует из результатов опроса, проведенного аналитиками сети SUNLIGHT.

Своим вторым половинкам большая часть жителей предпочитает дарить технику — так ответил 51 процент респондентов. Также среди фаворитов казанцев оказались ювелирные украшения (44 процента) и деньги (39 процентов).

Однако такие жесты делают далеко не все — 41 процент опрошенных не получали вещи дороже 100 тысяч рублей. В рамках этой суммы зачастую дарят брендовую одежду, аксессуары (61 процент) и кольца для помолвки (55 процентов). Также в качестве презента часто выбирают менее дорогие ювелирные изделия и совместные поездки.

Цена подарков на маркетплейсах при этом растет — ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что платформы увеличивают стоимость товаров из-за ситуации с топливом. Бензиновый кризис привел к рекордному скачку стоимости на автоперевозки внутри России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.