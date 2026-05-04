4 мая 14:27
Екатерина Петрова

Под окнами татарстанских ветеранов устроят парады

Акция продолжится до 9 мая.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В Татарстане с 20 апреля по 9 мая проходит всероссийская акция «Равнение на героев». Во всех районах республики проходят индивидуальные парады у домов ветеранов. В ней участвуют школьники, юнармейцы, кадеты и волонтеры. Они проводят торжественные построения, вручают подарки, изготовленные своими руками, рассказала замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.

- Наша цель — уйти от формального подхода, когда День Победы воспринимается лишь как очередная праздничная дата в календаре. Мы стремимся сформировать осознанную гражданскую позицию, основанную на личном понимании, переживании, эмоциональном контакте с историей, понимание ценностей мира, за которые боролись наши предки, - отмечает спикер.

Параллельно в Татарстане проходит акция адресной помощи ветеранам ВОВ. Подростки помогают в благоустройстве территорий или решении бытовых вопросов. Особое внимание уделяется ветеранам, проживающим в отдаленных селах, а также членам их семей.

Ранее мы писали, что в республике на сегодняшний день проживает более 5,5 тысячи ветеранов ВОВ. В их числе 92 фронтовика, 64 жителя блокадного Ленинграда, 77 узников концлагерей и 5301 труженик тыла. Многие из них перешагнули «столетний рубеж» - это 310 ветеранов Великой Отечественной войны.

