Общество
5 мая 12:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Подавляющая часть атак хакеров на предприятия в России идет через сотрудников

Как правило, все начинаются с фишинговой рассылки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большая часть атак на предприятия ведется через сотрудников, по статистике, подобным образом хакеры пытаются атаковать в 90 процентах случаев. Об этом сообщил директор компании «РТ-Информационная безопасность» Дмитрий Прендецкий, передают «Известия».

Атака обычно начинается с фишинговой рассылки, то есть писем или сообщений с вредоносными программами. Ее по электронной почте получают сотрудники отделов маркетинга, кадров, бухгалтерии, у которых достаточно большой поток сообщений. Обычно опасные письма стараются скрыть под официальными сообщениями госструктур или компаний, работающих с данной организацией, их подделывают максимально правдоподобно.

Когда письмо открывают, компьютер заражается, затем искусственный интеллект помогает распространять вирус дальше по инфраструктуре.

Хакеры при помощи таких атак обычно стараются либо украсть данные, либо полностью заблокировать инфраструктуру предприятия.

Ранее сообщалось, что хакеры используют для своих атак безобидные умные гаджеты сотрудников крупных российских компаний. Исследование показало, что киберпреступники начали проникать на предприятия через портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы и даже кружки с подогревом. На стандартном рабочем месте российских компаний в среднем установлено около 30 сторонних приложений, причем в двух-трех из них ежедневно обнаруживаются уязвимости.

