Поддержать частные СМИ после СВО призвал Песков
Пока что по объективным причинам количество медиа сокращается.
В России падает количество частных СМИ, это происходит «по объективным причинам», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предложив поддержать медиа после окончания военной операции на Украине. Его слова с научно-практической конференции ВШЭ передает РБК.
«Действует и должна действовать самоцензура в СМИ, должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное», — полагает Песков.
Однако после окончания СВО нужно будет создавать стимулы, создавать инструментарий для поддержки и условия для роста частных СМИ, заявил пресс-секретарь. По его словам, без развития частных медиа, а также без повышения уровня зарплат и повышения квалификации соискателей падение уровня СМИ неизбежно.
«Это та реальность, которая нас ожидает впереди», — добавил он, подчеркнув, что нужно готовить «идеологически устойчивых и профессионально патриотичных» студентов.
Напомним, ранее Песков также называл целесообразной цензуру в России в условиях военного времени. Однако в мирное время, по словам пресс-секретаря, должна быть свобода информации.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.