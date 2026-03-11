Пока что по объективным причинам количество медиа сокращается.

Автор фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России падает количество частных СМИ, это происходит «по объективным причинам», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предложив поддержать медиа после окончания военной операции на Украине. Его слова с научно-практической конференции ВШЭ передает РБК.

«Действует и должна действовать самоцензура в СМИ, должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное», — полагает Песков.

Однако после окончания СВО нужно будет создавать стимулы, создавать инструментарий для поддержки и условия для роста частных СМИ, заявил пресс-секретарь. По его словам, без развития частных медиа, а также без повышения уровня зарплат и повышения квалификации соискателей падение уровня СМИ неизбежно.

«Это та реальность, которая нас ожидает впереди», — добавил он, подчеркнув, что нужно готовить «идеологически устойчивых и профессионально патриотичных» студентов.

Напомним, ранее Песков также называл целесообразной цензуру в России в условиях военного времени. Однако в мирное время, по словам пресс-секретаря, должна быть свобода информации.

