В совещании приняли участие представители исполкомов и ответственные организации.

Совещание с представителями исполкомов районов Татарстана и организациями, ответственными за эксплуатацию пляжей, провели в Роспотребнадзоре в преддверии скорого летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе обсуждения предупредили о требованиях к оборудованию и содержанию территорий пляжей, в том числе к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Также напомнили о требованиях к порядку лабораторного контроля за качеством воды водоема и мониторинга со стороны Роспотребнадзора.

Помимо этого, участникам совещания напомнили о порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения для отдыха на водоеме. Пляжи без соответствующего заключения Роспотребнадзора открывать запрещено, напомнили в ведомстве. Также нужно будет установить предупредительные аншлаги в местах, не оборудованных для купания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор даст добро на открытие пляжей Анапы, если здесь правильно восстановят песок. На данный момент с них убрано свыше 90% мазута, открыть пляжи планируется к 1 июня. Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС.

