11 апреля 10:15
Подготовку пляжей в Татарстане к летнему сезону обсудили в Роспотребнадзоре

В совещании приняли участие представители исполкомов и ответственные организации.

Подготовку пляжей в Татарстане к летнему сезону обсудили в Роспотребнадзоре

Совещание с представителями исполкомов районов Татарстана и организациями, ответственными за эксплуатацию пляжей, провели в Роспотребнадзоре в преддверии скорого летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе обсуждения предупредили о требованиях к оборудованию и содержанию территорий пляжей, в том числе к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Также напомнили о требованиях к порядку лабораторного контроля за качеством воды водоема и мониторинга со стороны Роспотребнадзора.

Помимо этого, участникам совещания напомнили о порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения для отдыха на водоеме. Пляжи без соответствующего заключения Роспотребнадзора открывать запрещено, напомнили в ведомстве. Также нужно будет установить предупредительные аншлаги в местах, не оборудованных для купания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор даст добро на открытие пляжей Анапы, если здесь правильно восстановят песок. На данный момент с них убрано свыше 90% мазута, открыть пляжи планируется к 1 июня. Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС.

Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
