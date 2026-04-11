Подготовку пляжей в Татарстане к летнему сезону обсудили в Роспотребнадзоре
В совещании приняли участие представители исполкомов и ответственные организации.
Совещание с представителями исполкомов районов Татарстана и организациями, ответственными за эксплуатацию пляжей, провели в Роспотребнадзоре в преддверии скорого летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе обсуждения предупредили о требованиях к оборудованию и содержанию территорий пляжей, в том числе к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий. Также напомнили о требованиях к порядку лабораторного контроля за качеством воды водоема и мониторинга со стороны Роспотребнадзора.
Помимо этого, участникам совещания напомнили о порядке получения санитарно-эпидемиологического заключения для отдыха на водоеме. Пляжи без соответствующего заключения Роспотребнадзора открывать запрещено, напомнили в ведомстве. Также нужно будет установить предупредительные аншлаги в местах, не оборудованных для купания.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор даст добро на открытие пляжей Анапы, если здесь правильно восстановят песок. На данный момент с них убрано свыше 90% мазута, открыть пляжи планируется к 1 июня. Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Подсудимый полностью признал вину.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.