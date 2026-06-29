Подростки из Татарстана поедут в лагерь в Абу-Даби
Для участия нужно пройти конкурсный отбор.
Международный молодежный лагерь «Друзья» пройдет в этом году в Абу-Даби с 27 октября по 3 ноября. Татарстан смогут представить 70 подростков от 14 до 17 лет, их будут сопровождать вожатые, сообщили в Движении Первых.
Участниками могут стать все желающие, но для этого нужно пройти конкурсный отбор до 20 июля включительно. А именно, снять видеовизитку на английском языке и прикрепить портфолио с достижениями за последние три года. После заочного этапа конкурсантов пригласят на собеседование и тестирование, а сильнейшим кандидатам будет необходимо пройти подготовку, включающую волонтерскую стажировку на международных мероприятиях в Татарстане в августе и обучение межкультурной коммуникации, этикету, особенностям взаимодействия на английском языке в международной среде.
Ранее сообщалось, что детей из Татарстана, не поехавших в крымские лагеря, разместили в Сукко. На базе расположились около 550 человек.
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