Общество
11 марта 19:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Подруга Лерчек раскрыла ее настоящий диагноз

Сейчас Валерия испытывает сильные мучения.

Подруга Лерчек раскрыла ее настоящий диагноз

Автор фото: РИА Новости

У блогера Лерчек выявили рак желудка четвертой степени с метастазами. О ее состоянии рассказала близкая подруга Алина Акилова в соцсетях.

Совсем недавно Валерия Чекалина родила ребенка. После этого и был поставлен страшный диагноз.

«Рак 4-й стадии с метастазами. Она только родила маленького, и тут такое. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом…», — написала Алина.

Как рассказывает подруга, Валерия сейчас испытывает сильные мучения. Она вынуждена принимать серьёзные обезболивающие препараты, чтобы хоть немного облегчить страдания. Ведутся переговоры с врачами из Китая, так как продолжение терапии в зарубежной клинике — это необходимость.

Ранее отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини рассказал, что Валерии провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков уже начали разрушаться. Проблемы со здоровьем обнаружили после родов. Сам ребенок здоров.

