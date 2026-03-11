Подруга Лерчек раскрыла ее настоящий диагноз
Сейчас Валерия испытывает сильные мучения.
У блогера Лерчек выявили рак желудка четвертой степени с метастазами. О ее состоянии рассказала близкая подруга Алина Акилова в соцсетях.
Совсем недавно Валерия Чекалина родила ребенка. После этого и был поставлен страшный диагноз.
«Рак 4-й стадии с метастазами. Она только родила маленького, и тут такое. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом…», — написала Алина.
Как рассказывает подруга, Валерия сейчас испытывает сильные мучения. Она вынуждена принимать серьёзные обезболивающие препараты, чтобы хоть немного облегчить страдания. Ведутся переговоры с врачами из Китая, так как продолжение терапии в зарубежной клинике — это необходимость.
Ранее отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини рассказал, что Валерии провели операцию на позвоночнике — несколько позвонков уже начали разрушаться. Проблемы со здоровьем обнаружили после родов. Сам ребенок здоров.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.