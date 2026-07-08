Общество
8 июля 01:22
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Поездка в автобусах из Казани в Зеленодольск стала дороже

Причина подорожания проезда - рост цен на топливо.

Поездка в автобусах из Казани в Зеленодольск стала дороже

Автор фото: ПАТП-2

Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие увеличило с 1 июля стоимость проезда на некоторых пригородных и межрегиональных автобусных маршрутах. Причиной повышения стали значительный рост цен на топливо и увеличение расходов на обслуживание подвижного состава, пишет «БИЗНЕС Online».  

Выросла в цене с 180 до 200 рублей, в частности, стоимость проезда на маршрутах № 104 и 104а из Казани в Зеленодольск, до 180 рублей поднялась цена проезда на маршруте № 110 Васильево — Осиново — Казань. До 180 рублей - по маршруту № 552 Зеленодольск — Кульбаши — Казань. И до 100 рублей - на межрегиональном маршруте № 403 Зеленодольск — Волжск.  

По словам владельца зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрия Грузкова,  в среднем расходы перевозчиков увеличились порядка на 15%. Сыграла здесь свою роль также отмена льгот по отчислениям на социальное и пенсионное страхование.  

«Ждем решения по компенсации за льготные поездки. В зависимости от него и будет решение по дальнейшему росту стоимости проезда», — цитирует «БИЗНЕС Online» Дмитрия Грузкова.

Ранее мы писали, что антимонопольщики в Татарстане проверят заправки из-за отсутствия бензина. При выявлении нарушений УФАС примет меры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.