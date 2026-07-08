Причина подорожания проезда - рост цен на топливо.

Автор фото: ПАТП-2

Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие увеличило с 1 июля стоимость проезда на некоторых пригородных и межрегиональных автобусных маршрутах. Причиной повышения стали значительный рост цен на топливо и увеличение расходов на обслуживание подвижного состава, пишет «БИЗНЕС Online».

Выросла в цене с 180 до 200 рублей, в частности, стоимость проезда на маршрутах № 104 и 104а из Казани в Зеленодольск, до 180 рублей поднялась цена проезда на маршруте № 110 Васильево — Осиново — Казань. До 180 рублей - по маршруту № 552 Зеленодольск — Кульбаши — Казань. И до 100 рублей - на межрегиональном маршруте № 403 Зеленодольск — Волжск.

По словам владельца зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрия Грузкова, в среднем расходы перевозчиков увеличились порядка на 15%. Сыграла здесь свою роль также отмена льгот по отчислениям на социальное и пенсионное страхование.

«Ждем решения по компенсации за льготные поездки. В зависимости от него и будет решение по дальнейшему росту стоимости проезда», — цитирует «БИЗНЕС Online» Дмитрия Грузкова.

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