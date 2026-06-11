Общество
11 июня 22:58
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«Вечерняя Казань»

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Погода в Татарстане останется прежней: дожди, грозы и сильный ветер

Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Погода в Татарстане останется прежней: дожди, грозы и сильный ветер

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Погоду в Татарстане в ближайшие дни по-прежнему будет диктовать циклон с центром над Уралом, который принес в республику дожди,  грозы и сильный ветер.  

Неустойчивый характер погоды сохранится. Так, 12 июня синоптики обещают местами кратковременные дожди, грозы и ветер порывами 15-20 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +11..+16 градусов, днем поднимутся до +22..+27.  

В выходные дни, 13 и 14 июня, татарстанцев снова ждут кратковременные дожди, в отдельных районах - с грозами и ветром до 17 метров в секунду. Ночью термометры покажут +10..+16 градусов, днем +21..+26. 

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, аналогичная погода будет в республике и в начале следующей недели.

Ранее мы писали, что на День России в Татарстане ожидается град и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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