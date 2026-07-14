Полицейские нашли в Кировском районе Казани посадки дикорастущей конопли
Растения направили на исследование.
Во время оперативно-профилактической операции «Мак – 2026» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани обнаружили в Кировском районе дикорастущую коноплю.
Растения занимали площадь порядка 30 квадратных метров. Часть их изъяли и направили на исследование. От управляющей компании потребовали уничтожить заросли, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В полиции Казани напомнили, что непринятие мер по ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли – это основание для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа.
Ранее мы писали, что продавец наркотиков в Татарстане пытался дать взятку полицейским в 2 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, его ждет суд.
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