Растения направили на исследование.

Автор фото: скриншот видео

Во время оперативно-профилактической операции «Мак – 2026» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани обнаружили в Кировском районе дикорастущую коноплю.

Растения занимали площадь порядка 30 квадратных метров. Часть их изъяли и направили на исследование. От управляющей компании потребовали уничтожить заросли, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полиции Казани напомнили, что непринятие мер по ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли – это основание для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа.

Ранее мы писали, что продавец наркотиков в Татарстане пытался дать взятку полицейским в 2 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, его ждет суд.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.