Общество
28 апреля 13:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Политолог Минченко заявил, что Соловьев выиграл дебаты у Бони

Эксперт полагает, что телеведущий был лучше готов, к тому же у него было больше опыта.

Политолог Минченко заявил, что Соловьев выиграл дебаты у Бони

Автор фото: mgimo.ru

Прошедшие между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером Викторией Боней дебаты оценил политолог Евгений Минченко, по его словам, убедительнее был именно Соловьев. Об этом политолог сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, Соловьев в самом начале разговора принес блогеру извинения за жесткие ругательства. По его словам, он в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки. Минченко счел, что извинения в начале - это сильный ход, так как это выбило Боню, которая, похоже, планировала на протяжении всего эфира требовать извинений.

«В итоге любовь-морковь. Договорились дальше договариваться. Соловьев был сильно лучше готов. Да и опыта побольше. Итоговый счет 3:2 в его пользу. Почему? Потому что столкнулись столичная и воюющая России (по модели Евгении Стуловой)», - заметил эксперт.

Несмотря на риторическое превосходство Соловьева, у него почти не было аргументов для другой стороны, из-за чего он продолжил убеждать свою и так уже убежденную аудиторию. Он также постоянно ссылался на Ленина - как пример и образец, а также привел в пример хороших губернаторов, которые не боятся Путина, - Александра Хинштейна, Рамзана Кадырова, Вячеслава Гладкова.

Также Минченко полагает, что Боня слишком была «зациклена» на том, чтобы доказать спонтанность своего выступления.

Ранее сообщалось, что на ролик Бони обратили внимание в Кремле. В видео девушка критиковала несвоевременную реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, на разлив топлива в Анапе, а также поднимала вопрос изъятия скота в Новосибирской области и блокировок в интернете. Боня считает, что главы регионов боятся президента Владимира Путина и врут ему о насущных для россиян проблемах. Видео собрало в соцсетях десятки миллионов просмотров и «лайков».

