Общество
11 июня 19:01
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«Вечерняя Казань»

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Половина отелей в России уже заселяют постояльцев через «Макс»

Также активно развивается система «Электронная путевка».

Половина отелей в России уже заселяют постояльцев через «Макс»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уже половина российский отелей могут заселять гостей в номера через цифровой ID в мессенджере «Макс». Об этом заявил президент по стратегических проектам VK Рустам Хайбуллов. Его слова приводит ТАСС.

Хайбуллов надеется, что систему поддержат и другие объекты размещения до конца года. Сейчас крупные отели и сети имеют эту функцию по умолчанию. К тому же в России активно развивается система «Электронная путевка». В том числе в «Максе» проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.

Ранее сообщалось, что пользователям «Макса» будут приходить коды подтверждения и сообщения от компаний. Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.

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