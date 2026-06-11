Половина отелей в России уже заселяют постояльцев через «Макс»
Также активно развивается система «Электронная путевка».
Уже половина российский отелей могут заселять гостей в номера через цифровой ID в мессенджере «Макс». Об этом заявил президент по стратегических проектам VK Рустам Хайбуллов. Его слова приводит ТАСС.
Хайбуллов надеется, что систему поддержат и другие объекты размещения до конца года. Сейчас крупные отели и сети имеют эту функцию по умолчанию. К тому же в России активно развивается система «Электронная путевка». В том числе в «Максе» проектируется сервис Минэкономразвития по информированию туриста о статусе электронной путевки.
Ранее сообщалось, что пользователям «Макса» будут приходить коды подтверждения и сообщения от компаний. Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.
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