Власти республики дали тревожный прогноз на весеннее половодье.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в республике в зону потопления могут попасть дома 13 тысяч татарстанцев. Подробнее об этом на брифинге рассказал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

- Прогноз на предстоящее весеннее половодье достаточно тревожный - существует высокая вероятность интенсивного паводка. Объем выпавших осадков превысил климатические показатели, - отметил Нигматуллин.

По его словам, в регионе есть проблемы c состоянием гидротехнических сооружений. Кроме того, нужно укреплять берега и углублять донья. Также заместитель премьер-министра поручил властям районов подготовиться к предупреждению и смягчению возможных ЧС.

- При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 218 населённых пунктов в 39 муниципалитетах. Это 5,7 тысячи жилых домов, в которых живет 13,4 тысячи человек. Кроме того, подтопить может 10 социальных объектов, 55 участков автодорог, 28 автомобильных мостов, - перечислял спикер.

Если плохие прогнозы сбудутся, районам нужно будет перейти в режим повышенной готовности, а в случае подтоплений – в режим ЧС, заключил Нигматуллин.

Ранее замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона Николай Суржко рассказал журналистам, что в этом году республика потратила на подготовку к паводку полмиллиарда рублей. Специалисты чинили дамбы, чистили русла рек и укрепляли берега.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.