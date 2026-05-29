Общество
29 мая 13:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пользователи iPhone жалуются, что новое обновление «убивает» аккумулятор

При этом заряжается устройство теперь в 2–3 раза дольше.

Пользователи iPhone жалуются, что новое обновление «убивает» аккумулятор

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После установки нового обновления iOS версии 26.5 пользователи iPhone пожаловались, что аккумулятор в их смартфонах садится за час, при этом заряжается устройство теперь в 2–3 раза дольше, чем раньше. Об этом пишет Mash.

Владельцы смартфонов говорят, что телефоны сильно греются, а на более старых устройствах, например, iPhone 13, появились проблемы с камерой и просадка громкости во время разговора.

При этом эксперты говорят, что из-за обновления смартфон переиндексирует фото и файлы, оптимизирует приложения, что временно поднимает расход энергии. Также во время этого устройство нагревается, из-за чего замедляется и процесс зарядки. Обычно все должно пройти за один или два дня.

Помимо этого, рекомендуется посмотреть в настройках, какое приложение потребляет больше всего энергии, и переустановить его.

Ранее сообщалось, что iPhone для защиты от воров будет сразу блокироваться при вырывании из рук. Apple решила добавить новую функцию.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

пресс-служба раиса РТ
Минниханов оценил молочную продукцию завода «Савушкин продукт» в Беларуси

Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.