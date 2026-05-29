Пользователи iPhone жалуются, что новое обновление «убивает» аккумулятор
При этом заряжается устройство теперь в 2–3 раза дольше.
После установки нового обновления iOS версии 26.5 пользователи iPhone пожаловались, что аккумулятор в их смартфонах садится за час, при этом заряжается устройство теперь в 2–3 раза дольше, чем раньше. Об этом пишет Mash.
Владельцы смартфонов говорят, что телефоны сильно греются, а на более старых устройствах, например, iPhone 13, появились проблемы с камерой и просадка громкости во время разговора.
При этом эксперты говорят, что из-за обновления смартфон переиндексирует фото и файлы, оптимизирует приложения, что временно поднимает расход энергии. Также во время этого устройство нагревается, из-за чего замедляется и процесс зарядки. Обычно все должно пройти за один или два дня.
Помимо этого, рекомендуется посмотреть в настройках, какое приложение потребляет больше всего энергии, и переустановить его.
Ранее сообщалось, что iPhone для защиты от воров будет сразу блокироваться при вырывании из рук. Apple решила добавить новую функцию.
