Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После установки нового обновления iOS версии 26.5 пользователи iPhone пожаловались, что аккумулятор в их смартфонах садится за час, при этом заряжается устройство теперь в 2–3 раза дольше, чем раньше. Об этом пишет Mash.

Владельцы смартфонов говорят, что телефоны сильно греются, а на более старых устройствах, например, iPhone 13, появились проблемы с камерой и просадка громкости во время разговора.

При этом эксперты говорят, что из-за обновления смартфон переиндексирует фото и файлы, оптимизирует приложения, что временно поднимает расход энергии. Также во время этого устройство нагревается, из-за чего замедляется и процесс зарядки. Обычно все должно пройти за один или два дня.

Помимо этого, рекомендуется посмотреть в настройках, какое приложение потребляет больше всего энергии, и переустановить его.

