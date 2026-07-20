Общество
20 июля 12:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Пользователи жалуются на сбой работы App Store в России

Иностранный магазин приложений не открывается у владельцев «айфонов» уже несколько дней.

Пользователи жалуются на сбой работы App Store в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С середины июля в России падает доступность App Store — платформа открывается только после смены IP-адреса. Первые проблемы были зафиксированы еше 16 июля, 19 июля поступило 399 обращений, еще 251 сообщение о неполадках пришло 20 июля. Это следует из данных сервиса мониторинга сбоев «Сбой.РФ».

Причины частичного прекращения работы магазина приложений остаются неизвестными. Больше всего жалоб поступает из Москвы (20 процентов), Санкт-Петербурга (13 процентов), соседней с Татарстаном Удмуртии, Ставрополья, Курской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областей (по пять процентов). Проблемы наблюдаются и в других регионах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что «хаотичное» поведение компании Apple приведет к потере доверия российских пользователей, а ее представителям нужно объясниться, по какой причине они лишают жителей привычных для них приложений VK.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя в споре по Долинской схеме

Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.