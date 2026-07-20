Пользователи жалуются на сбой работы App Store в России
Иностранный магазин приложений не открывается у владельцев «айфонов» уже несколько дней.
С середины июля в России падает доступность App Store — платформа открывается только после смены IP-адреса. Первые проблемы были зафиксированы еше 16 июля, 19 июля поступило 399 обращений, еще 251 сообщение о неполадках пришло 20 июля. Это следует из данных сервиса мониторинга сбоев «Сбой.РФ».
Причины частичного прекращения работы магазина приложений остаются неизвестными. Больше всего жалоб поступает из Москвы (20 процентов), Санкт-Петербурга (13 процентов), соседней с Татарстаном Удмуртии, Ставрополья, Курской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областей (по пять процентов). Проблемы наблюдаются и в других регионах.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что «хаотичное» поведение компании Apple приведет к потере доверия российских пользователей, а ее представителям нужно объясниться, по какой причине они лишают жителей привычных для них приложений VK.
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