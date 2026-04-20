Попова требует строго контролировать детский туризм в стране
Необходимо проверять все, связанное с организацией питания и рисками, связанными с отдыхом у воды.
Обеспечить строгий контроль за детским туризмом в России потребовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Попова подчеркнула, что необходимо проверять все, связанное с организацией питания и рисками, связанными с отдыхом у воды. Помимо этого, при профилактике холеры нужно обращать внимание на выявление людей с подозрением на инфекцию и проводить мониторинг циркуляции холерных вибрионов.
Также Роспотребнадзор ведет анализ санитарно-эпидемиологической ситуации и прогнозируемых рисков.
Ранее говорилось, что в татарстанские летние лагеря на Черном море ездили отдыхать свыше семи тысяч детей. Но купаться в море они не могли из-за того, что пляжи закрыты после разлива мазута.
