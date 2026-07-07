Самые опасные «хобби» - зацепинг, руфинг, сталкерство и диггерство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике среди детей увеличивается популярность экстремальных субкультур. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.



Наиболее опасными из них называют руфинг (проникновение на крыши зданий), зацепинг (дети едут, цепляясь за части транспорта снаружи) и диггерство (исследование «заброшек»). Еще один опасный вид занятий - сталкерство - преследование человека.



- Данные практики сопряжены с высоким риском травматизма, летальным исходом, - отметила Асадуллина.



Выделила замминистра и несколько «маркеров» - как понять, что ребенок увлекся чем-то опасным. Ребенок резко меняет настроение, на его теле появляются необъяснимые синяки и раны, а среди знакомых - непонятные люди. Также «красным флагом» назвали интерес к контенту, пропагандирующему насилие, или нарушение закона.



Ранее сообщалось, что в МВД рассказали, как мошенники заставляют детей фотографировать важные объекты. Выполнение заданий по указанию неизвестных – преступление.

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