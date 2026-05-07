Водитель должен будет пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 марта 2027 года расширится перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России. Об этом пишет РИА Новости.

Удостоверение будет аннулировано при отказе пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование, должен будет сделать это в течение трех месяцев. В случае неисполнения требований водительские права прекратят действие.

Только после повторного медобследования, где подтвердят отсутствие противопоказаний к вождению, водителю вернут его удостоверение.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили заменить продленные на три года водительские права. При получении нового документа сдавать экзамен по вождению заново водителям не придется.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.