7 мая 10:11
«Вечерняя Казань»

Порядок аннулирования водительских прав изменится с 1 марта 2027 года

Водитель должен будет пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 марта 2027 года расширится перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России. Об этом пишет РИА Новости.

Удостоверение будет аннулировано при отказе пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование, должен будет сделать это в течение трех месяцев. В случае неисполнения требований водительские права прекратят действие.

Только после повторного медобследования, где подтвердят отсутствие противопоказаний к вождению, водителю вернут его удостоверение.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили заменить продленные на три года водительские права. При получении нового документа сдавать экзамен по вождению заново водителям не придется.

