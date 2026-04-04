Порядок назначения больничных и декретных готовятся изменить с 1 июля
Социальный фонд будет получать данные немного иначе.
В России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат с 1 июля, предупредил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас Соцфонд при оформлении больничных и декретных выплат опирается на данные и документы от работодателя, собственные сведения страховщика и информацию от государственных и муниципальных органов. Минтруд, опубликовавший проект постановления, изменяет приоритет и ставит на первое место индивидуальный лицевой счет сотрудника. В него будут включать сведения о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также данные о периодах выплаты самих пособий.
По словам депутата, Соцфонд в результате сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю, если уже накоплена вся необходимая информация. Такое же правило введут для сведений о количестве календарных дней освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты без начисления взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Ранее сообщалось, что через мессенджер MAX можно закрывать больничный. При первичном приеме врач предложит пациенту воспользоваться MAX для дальнейшего взаимодействия и запишет данные человека. Затем пациенту направят приглашение на телемедицинскую консультацию с указанием времени и ссылку.
