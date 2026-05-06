Общество
6 мая 23:42
«Вечерняя Казань»

После атаки беспилотников на Чебоксары повреждены 40 домов

Пострадали школы, детсады и колледж.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были повреждены 40 домов. Под удар также попали школы, детсады и колледж.

Введение режима ЧС позволяет республике оперативно мобилизовать ресурсы и направить бюджетные средства на аварийные работы и адресную помощь, написал Николаев в «Максе».

Напомним, в Чебоксарах при атаке беспилотников погибли два человека и 32 пострадали. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Власти Чувашии окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при атаке дронов.

Дрон попал в жилой многоквартирный дом в Чебоксарах. Он врезался в квартиру на шестом этаже. 5 мая в городе приостанавливали движение общественного транспорта.

