Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В больницах остаются десять человек после атаки украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Чувашии.

«Вопрос оказания помощи этим пациентам находится на особом контроле», - говорится в сообщении.

Для определения оптимальной тактики лечения организованы ежедневные телемедицинские консультации с федеральными клиниками. В частности итоговые решения принимаются по итогам врачебных консилиумов, заверили в ведомстве.

Напомним, при атаке дронов на Чебоксары пострадали десять человек, один погиб. На улице Строителей дрон попал в жилой дом, там начался пожар. Для пострадавших были развернуты пункты размещения, работают врачи и психологи, им раздают еду и оказывают помощь. В целом повреждены 40 домов. Пострадали школы, детсады и колледж.

