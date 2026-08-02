Проверка надзорного ведомства показала, что люди остались без ресурса из-за поломки оборудования, после чего главе обслуживающей компании внесли официальное представление.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура вернула газ в дома жителей поселка Белоус после массового отключения. В Тукаевском районе Татарстана надзорное ведомство оперативно вмешалось в ситуацию с коммунальным ЧП в поселке Белоус.

Из-за технической аварии населенный пункт остался без голубого топлива, что спровоцировало масштабную прокурорскую проверку. Как показала проверка, организованная прокуратурой Тукаевского района, причиной внезапного прекращения подачи ресурса стала серьезная неисправность газового оборудования.

По итогам надзорных мероприятий в адрес руководителя ответственной обслуживающей организации было внесено официальное представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Благодаря вмешательству правоохранителей, аварийным бригадам удалось ликвидировать неполадки и восстановить газоснабжение в большинстве жилых домов поселка. На данный момент районная прокуратура продолжает держать ситуацию на особом контроле до устранения всех зафиксированных недочетов на сетях газоснабжения.

Ранее мы писали, что пожарные Татарстана в течении одного дня семь раз выезжали на ложные вызовы. Ещё пять раз они были задействованы для тушения реальных пожаров.

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