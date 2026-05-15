Комментировать качество отечественного транспорта президент компании не стал.

Автор фото: скриншот видео Юнашев LIVE

Генеральный директор предприятия «АвтоВАЗ» Максим Соколов изменил свой выбор авто в пользу российского варианта и теперь передвигается на «Лада Аура». До этого его видели уезжающем в «Мерседесе», поделился журналист Александр Юнашев в соцсетях.

Однако на вопрос журналиста, не хуже ли «Мерседеса» новое авто, Соколов отвечать не стал. На «Ладе» он уезжал со съезда Союза машиностроителей России.

«Лада Аура» — это российский бизнес-седан от «АвтоВАЗа», построенный на базе «Лада Веста». Акцент при проектировании был сделан на простор и комфорт для пассажиров на заднем сиденье.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил подписку на свои машины под названием «Lada Легко». Пока доступна только «Лада Веста» в комплектации «Практик» с двигателем 1,6 литра и коробкой «автомат». Цена — 44 тысячи рублей в месяц.

