Общество
4 апреля 12:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Посол Белоруссии выразил соболезнования Минниханову из-за ЧП в Нижнекамске

Юрий Селиверстов попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших.

Автор фото: министерство финансов Белоруссии

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования раису Татарстана Рустаму Минниханову из-за взрыва и пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом говорится в его обращении.

Посол написал, что выражает искренние соболезнования по поводу трагической гибели людей в результате пожара на предприятии, попросив передать слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.

Ранее сообщалось, что работы по разбору конструкций и поисковая операция на территории Нижнекамскнефтехима продолжаются. По данным на вечер 3 апреля, погибли семь человек, круглосуточно ведутся поиски еще пяти человек. К ним подключены более 200 сотрудников и 20 единиц техники. Госпитализировано 24 человека. Из них 10 находятся в Москве. Первые двое госпитализированных в столицу пострадавших переведены из реанимации в общую палату.

