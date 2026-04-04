Автор фото: министерство финансов Белоруссии

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов выразил соболезнования раису Татарстана Рустаму Минниханову из-за взрыва и пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом говорится в его обращении.

Посол написал, что выражает искренние соболезнования по поводу трагической гибели людей в результате пожара на предприятии, попросив передать слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.

Ранее сообщалось, что работы по разбору конструкций и поисковая операция на территории Нижнекамскнефтехима продолжаются. По данным на вечер 3 апреля, погибли семь человек, круглосуточно ведутся поиски еще пяти человек. К ним подключены более 200 сотрудников и 20 единиц техники. Госпитализировано 24 человека. Из них 10 находятся в Москве. Первые двое госпитализированных в столицу пострадавших переведены из реанимации в общую палату.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.