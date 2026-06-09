Общество
9 июня 09:05
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«Вечерняя Казань»

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Посольство России призвало не ездить в Израиль до прояснения обстановки

Причина — обострение ситуации с безопасностью в регионе.

Посольство России призвало не ездить в Израиль до прояснения обстановки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Посольство России в Тель-Авиве выпустило официальную рекомендацию для российских граждан. В дипмиссии советуют воздержаться от посещения Израиля до тех пор, пока ситуация с безопасностью не станет более понятной.

Как сообщили РИА Новости в посольстве, это связано с резким обострением обстановки как в самом Израиле, так и вокруг него.

Ранее сообщалось, что Израиль начал бить по Ирану вопреки предупреждению президента США Дональда Трампа. Удары пришлись на Тегеран и другие города, ЦАХАЛ заявил об атаке на военные объекты.

Также мы писали, что Иран и США обменялись ударами: атакованы радары, военные базы и танкеры. Американские военные ударили по иранским радиолокационным станциям.

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