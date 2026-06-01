Поставки рыбы из Армении ограничили в России
Россельхознадзор провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий и ферм по содержанию и разведению форели.
Остановить сертификацию живой рыбы из Армении, идущей на экспорт в Россию, поручено со 2 июня. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.
Надзорное ведомство проверило рыбоперерабатывающие предприятия Армении и фермы по содержанию и разведению форели, выяснилось, что 50% предприятий отказались от проверки. Результаты инспекции большинства остальных предприятий оказались неудовлетворительными.
Поэтому армянской стороне указали приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции. Эта продукция будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности и только с двух заводов, получивших допуск.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что временный запрет на ввоз свежих овощей и клубники из Армении, который Россельхознадзор ввел с 30 мая, не окажет заметного влияния на рынок. Доля армянской продукции в общем объёме импорта плодоовощной продукции в Россию незначительна.
