Общество
1 июня 18:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Поставки рыбы из Армении ограничили в России

Россельхознадзор провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий и ферм по содержанию и разведению форели.

Поставки рыбы из Армении ограничили в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Остановить сертификацию живой рыбы из Армении, идущей на экспорт в Россию, поручено со 2 июня. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Надзорное ведомство проверило рыбоперерабатывающие предприятия Армении и фермы по содержанию и разведению форели, выяснилось, что 50% предприятий отказались от проверки. Результаты инспекции большинства остальных предприятий оказались неудовлетворительными.

Поэтому армянской стороне указали приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции. Эта продукция будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности и только с двух заводов, получивших допуск.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что временный запрет на ввоз свежих овощей и клубники из Армении, который Россельхознадзор ввел с 30 мая, не окажет заметного влияния на рынок. Доля армянской продукции в общем объёме импорта плодоовощной продукции в Россию незначительна.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.