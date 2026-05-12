Президент встретил Веру Гуревич у гостиницы с цветами и повёз её на ужин.

Автор фото: скриншот видео

Опубликованы кадры встречи президент России Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич. Всё произошло в Москве.

Президент сам сел за руль автомобиля Aurus Komendant и приехал за учительницей в гостиницу. Он вышел из машины с букетом цветов и тепло обнял педагога.

«С праздником», — поздравил её Путин с Днём Победы.

Перед этим, ещё до праздника, пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства пригласил свою первую учительницу на парад 9 Мая, а после — погостить на несколько дней. Вечером 11 мая Путин пригласил её поужинать в своей резиденции.

По пути в гостиницу президент также коротко пообщался с жителем Сочи, который рассказал о своей поездке в Москву. А когда пришло время ехать, Путин помог учительнице сесть в машину и снова сел за руль.

