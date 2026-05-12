Общество
12 мая 08:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Появилось видео, как Путин приехал за своей первой учительницей

Президент встретил Веру Гуревич у гостиницы с цветами и повёз её на ужин.

Появилось видео, как Путин приехал за своей первой учительницей

Автор фото: скриншот видео

Опубликованы кадры встречи президент России Владимира Путина с его первой учительницей Верой Гуревич. Всё произошло в Москве.

Президент сам сел за руль автомобиля Aurus Komendant и приехал за учительницей в гостиницу. Он вышел из машины с букетом цветов и тепло обнял педагога.

Автор фото: скриншот видео

«С праздником», — поздравил её Путин с Днём Победы.

Перед этим, ещё до праздника, пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства пригласил свою первую учительницу на парад 9 Мая, а после — погостить на несколько дней. Вечером 11 мая Путин пригласил её поужинать в своей резиденции.

Автор фото: скриншот видео

По пути в гостиницу президент также коротко пообщался с жителем Сочи, который рассказал о своей поездке в Москву. А когда пришло время ехать, Путин помог учительнице сесть в машину и снова сел за руль.

Ранее мы писали, что в РТ участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут получать сразу две пенсии — страховую по старости и государственную по инвалидности. Как сообщили в республиканском отделении Социального фонда России, такой возможностью сейчас пользуются 117 ветеранов. Средний размер двух пенсий для них составляет более 63 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.