16 марта 18:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Появился график празднования Ураза-байрама в мечетях Татарстана

Начало в 6:30.

Появился график празднования Ураза-байрама в мечетях Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стал известен порядок проведения Ураза-байрама в мечетях Татарстана.

Праздник 20 марта начнется в 6:30 с чтения Корана, далее в 7:00 – гает-вагаз, в 7:30 – праздничный намаз.

В сельских мечетях праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца.

Праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина покажут на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам муниципалитетов и мухтасибам Духовного управления мусульман совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и порядок в мечетях. Речь идет о координации действий с МВД и МЧС, чтобы праздник Ураза-байрам прошел спокойно.

