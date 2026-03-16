Появился график празднования Ураза-байрама в мечетях Татарстана
Начало в 6:30.
Стал известен порядок проведения Ураза-байрама в мечетях Татарстана.
Праздник 20 марта начнется в 6:30 с чтения Корана, далее в 7:00 – гает-вагаз, в 7:30 – праздничный намаз.
В сельских мечетях праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца.
Праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина покажут на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение главам муниципалитетов и мухтасибам Духовного управления мусульман совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и порядок в мечетях. Речь идет о координации действий с МВД и МЧС, чтобы праздник Ураза-байрам прошел спокойно.
