Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Медицинские учреждения Татарстана на майских праздниках будут работать по особому графику. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

С 1 по 11 мая стационары и роддома будут работать в круглосуточном режиме. Травмпункты с круглосуточным режимом работы будут принимать пациентов вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни. Также круглосуточно будут работать гинекологические стационары.

Взрослые поликлиники будут работать 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая с 8.00 до 17.00. Женские консультации в составе поликлиник и больниц будут работать по графику поликлиник.

Детские поликлиники будут работать 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая с 8.00 до 15.00.

Детские поликлиники в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске будут работать 1, 3, 9, 10 мая с 8.00 до 15.00; 2 и 11 мая с 8.00 до 17.00.

График работы взрослых стоматологий: 1, 3, 9, 10, 11 мая с 9.00 до 15.00. 2 мая с 9.00 до 16.00. График работы детских стоматологий: 1, 3, 9, 10, 11 мая с 09.00 до 15.00, 2 мая с 09.00 до 16.00.

Дежурные детские стоматологические поликлиники Казани будут работать 3, 10 мая с 9.00 до 18.00 (по графику).

Ранее сообщалось, что в Казани идет ремонт здания клинической больницы № 16, расположенной по улице Гагарина, площадью 1100 квадратных метров. Строители приводят в порядок фасад здания, систему канализации в подвале, кислородную трассу и занимаются отделкой помещений. Работы выполнены на 26% от плана. После ремонта в больнице установят новое технологическое оборудование.

