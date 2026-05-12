Общество
12 мая 15:09
«Вечерняя Казань»

Пожарные на ГЖД подготовились к жаркому лету

Каждый день дежурят 130 человек.

Автор фото: пресс-служба ГЖД

На Горьковской железной дороге пожарные поезда готовы к летнему пожароопасному сезону. Сейчас на магистрали работают 26 таких составов. В каждом из них – две цистерны-водохранилища с запасом воды 120 тонн и пенообразователя, а также вагон-насосная станция, сообщил начальник ГЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Ежедневно на дежурство заступает 130 человек. Всего в штате поезда 24 работника, а общая их численность составляет около 700. В пожарных поездах имеется навигационно-связные модули ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать местонахождение и передвижение каждого из них. Кроме того, в этом году добавили 14 цистерн-водохранилищ на наиболее пожароопасных участках.

Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане потушили 118 пожаров. Пострадали три человека. На водоемах произошло четыре происшествия. Погибли пять человек.

