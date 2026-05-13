Пересдать можно любой предмет, в том числе русский язык, математику или предмет по выбору.

Автор фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету в 2026 году можно будет 8 и 9 июля, новый результат можно использовать при поступлении в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает РИА Новости.

Пересдать можно любой предмет, в том числе русский язык, математику или предмет по выбору. Обязательные предметы, включающие русский язык и математику, для получения аттестата можно пересдать в резервные дни основного периода. Помимо этого, дается возможность пересдачи и в сентябрьский период, предусмотренный расписанием.

Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня. Решение приняли, чтобы дети, учителя и родители могли спокойно провести последние звонки.

Ранее говорилось, что ещё одно нововведение — это сдвиг сроков получения итоговых результатов. Из‑за пересдачи период ожидания оценок увеличивается, а значит, абитуриентам нужно оперативно подавать документы в вузы, чтобы уложиться в установленные приёмные кампании.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.