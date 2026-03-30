Общество
30 марта 10:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Правительство готовится уточнить правила продажи табака в 100 метрах от школ

Предлагается учитывать фактический маршрут пешехода.

Правительство готовится уточнить правила продажи табака в 100 метрах от школ

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Уточнить правила определения минимального расстояния между точками продажи табачной и никотиносодержащей продукции и образовательными учреждениями планирует правительство, подготовлены поправки к законопроекту о лицензировании. Об этом сообщает РБК.

Дистанцию в 100 метров хотят измерять не по прямой линии, а по фактическому маршруту пешехода. Речь идет о пути от входа в образовательное учреждение до входа в магазин или специализированную точку продажи, включая вейпшопы.

Рассчитывая дистанцию, будут учитывать реальные условия местности, включая заборы, зеленые насаждения и другие препятствия. При этом если школа или детсад находятся на огороженной территории, то считать будут до входа на эту территорию.

Для получения лицензии нужно будет строго соблюдать эти правила, если их нарушить, то можно столкнуться с отказом в выдаче разрешения или его отзывом.

Помимо этого, в качестве эксперимента регионам хотят разрешить запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.

Ранее сообщалось, что в Чистополе прикрыли магазин, который рядом с детским садом продавал табачные изделия. Это запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А точка располагалась в 54,4 метра от дошкольного учреждения.

Популярное
РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

«База»
Ученицу Аяза Шабутдинова обвинили в масштабных хищениях на коучинге

Мария Ларионова специализировалась на обучении «будущих миллионеров».

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
