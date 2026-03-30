Предлагается учитывать фактический маршрут пешехода.

Уточнить правила определения минимального расстояния между точками продажи табачной и никотиносодержащей продукции и образовательными учреждениями планирует правительство, подготовлены поправки к законопроекту о лицензировании. Об этом сообщает РБК.

Дистанцию в 100 метров хотят измерять не по прямой линии, а по фактическому маршруту пешехода. Речь идет о пути от входа в образовательное учреждение до входа в магазин или специализированную точку продажи, включая вейпшопы.

Рассчитывая дистанцию, будут учитывать реальные условия местности, включая заборы, зеленые насаждения и другие препятствия. При этом если школа или детсад находятся на огороженной территории, то считать будут до входа на эту территорию.

Для получения лицензии нужно будет строго соблюдать эти правила, если их нарушить, то можно столкнуться с отказом в выдаче разрешения или его отзывом.

Помимо этого, в качестве эксперимента регионам хотят разрешить запрещать продажу вейпов и жидкостей для них.

Ранее сообщалось, что в Чистополе прикрыли магазин, который рядом с детским садом продавал табачные изделия. Это запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А точка располагалась в 54,4 метра от дошкольного учреждения.

