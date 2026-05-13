13 мая 15:46
«Вечерняя Казань»

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Казань

Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту встретил Рустам Минниханов.

Автор фото: скриншот видео

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Бердымухамедов примет участие в экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Ранее сообщалось, что на KazanForum также прибудет премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Самые большие делегации у Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Египта, Казахстана и Омана. Конечно, приезжают и россияне - больше всего гостей будет от Астраханской, Брянской, Кировской и Томской областей, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чувашии и Мордовии. Программа мероприятия обширная.

Чтобы помочь участникам сориентироваться в плотном графике, организаторы подготовили навигатор. Всего на KazanForum пройдет 149 сессий, программа разделена на 21 тематический трек.

