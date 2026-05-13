Председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Казань
Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту встретил Рустам Минниханов.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Бердымухамедов примет участие в экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».
Ранее сообщалось, что на KazanForum также прибудет премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Самые большие делегации у Туркменистана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Египта, Казахстана и Омана. Конечно, приезжают и россияне - больше всего гостей будет от Астраханской, Брянской, Кировской и Томской областей, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чувашии и Мордовии. Программа мероприятия обширная.
Чтобы помочь участникам сориентироваться в плотном графике, организаторы подготовили навигатор. Всего на KazanForum пройдет 149 сессий, программа разделена на 21 тематический трек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.