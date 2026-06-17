Премьер-министр Малайзии процитировал Тукая во время АСЕАН
Анвар Ибрагим также назвал Казань «замечательным городом» с богатой историей и традициями.
На открытии саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии цитировали татарского поэта. Его слова в свою речь вставил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
— Казань – замечательный город, у которого богатая история и традиции. Я был здесь два года назад, и мы вспоминали замечательную историю и дух народа. Сегодня мы говорим о том, что Татарстан – замечательная республика, которая развивается в области промышленного развития, включая искусственный интеллект, цифровую трансформацию, энергопереход, — отметил Ибрагим.
Он также добавил, что у Татарстана замечательные литературные традиции. Для АСЕАН это нечто новое, но это очень близко жителям республики.
— Габдулла Тукай сказал, что «только в служении народу я обретаю истинное счастье», — отметил премьер Малайзии.
Мы должны содействовать благополучию своих народов, добавил Ибрагим. Он также призвал начать делиться друг с другом идеями, о которых говорил Тукай.
Ранее генеральный секретарь организации Као Ким Хорн на открытии 35-го саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии назвал четыре направления, в которых Россия и организация АСЕАН могли бы работать вместе.
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