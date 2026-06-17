В аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао прибыл в Казани для участия в саммите Россия — АСЕАН. Его угостили чак-чаком, после чего он пошутил, что хотел бы остаться в столице Татарстана.

В аэропорту премьера встретил раис республики Рустам Минниханов.

«Премьер-министр Восточного Тимора бодро шутит, несмотря на ранний и продолжительный прилет! PS: чак-чак на месте», – написала Лилия Галимова в «Максе».

Ранее сообщалось, что в Казань на саммит АСЕАН прилетел премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Раис Татарстана и мэр столицы республики лично встретили почетного гостя в международном аэропорту.

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