12 мая 19:32
«Вечерняя Казань»

При рождении двойни уйти в отпуск по уходу за ребенком могут сразу оба родителя

Каждый получит право оформить пособие в размере 40% своего среднего заработка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уйти в отпуск по уходу за ребенком могут оба работающих родителя при рождении двойни. Об этом сообщили в Минтруде России.

К примеру, мать может уйти в отпуск по уходу за одним ребенком, а отец - за другим. Каждый из них сможет получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

При этом размер пособия составит 40% от среднего заработка каждого родителя за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет делается отдельно для каждого родителя, размер выплат может отличаться.

Если же отпуск оформит только один из родителей, то он сможет получить пособие в размере 40% своего среднего заработка на каждого ребенка, то есть всего 80% от среднего заработка за два предыдущих года.

Ранее сообщалось, что все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет будет включено в страховой стаж без каких-либо ограничений. Раньше включали только шесть лет отпуска, то есть максимум на четырех детей. Правительство России это ограничение сняло.

