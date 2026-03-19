Условия сделки постоянно менялись без уведомления УФАС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Исполком Зеленодольского района и частное ООО «ФИЗРА» в 2024 году заключили договор на строительство ФОК «Центр спорта ФИЗРА» в Зеленодольске. С того момента условия сделки неоднократно менялись. Изменились технико-экономические показатели объекта, размер концессионной платы, порядка её внесения, а также условия и объём и финансового участия концедента.

При чем сделано это было путем дополнительных соглашений к уже существующему контракту без предусмотренного по закону согласования с Татарстанским УФАС России. Отсюда и пошло нарушение закона о концессионных соглашениях.

