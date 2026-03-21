Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Наступила теплая погода, и жильцы домов нередко устраивают шашлыки на свежем воздухе. Чем это грозит, рассказала ТАСС научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич.
Жарить шашлык во дворе никто не запрещает. Но при этом нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушители могут получить штраф от 5000 до 15 000 рублей.
Костер во дворе можно разводить на расстоянии не менее 30 метров до лиственных насаждений, 50 метров до зданий и сооружений и 100 метров - до хвойного леса, напомнила эксперт.
Площадку вокруг огня, согласно правилам противопожарного режима, перед приготовлением шашлыков нужно очистить от сухой травы в радиусе 10 метров и отделить минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
