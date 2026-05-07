7 мая 02:44
«Вечерняя Казань»

Прилетевшего во двор к сельчанке в Татарстане лебедя-шипуна выпустили на озеро

Молодая птица выбилась из сил после долгого полета.

Автор фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Несколько дней назад во двор жительницы Агрызского района прилетел лебедь-шипун, занесённый в Красную книгу Татарстана. О появлении птицы сельчанка тут же сообщила сотрудникам Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Осмотрев молодого лебедя, специалисты пришли к выводу, что птица здорова, просто выбилась из сил после долгого полета.  

После нескольких дней наблюдения за ней было решено выпустить лебедя обратно в дикую природу. Проводить птицу в родной для нее дом пришли не только сотрудники ведомства, но и девятиклассники - выпускники одной из школ района.  

Как только пернатый оказался возле одного из водоёмов Агрызского района, он сразу же радостно захлопал крыльями, словно благодарил своих спасителей, и с разбега бросился в воду, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане попались продавцы, незаконно торгующие краснокнижной стерлядью. За это нарушение штраф составляет 100—200 тысяч рублей.

