Планируется устанавливать лимит индивидуально для каждого участка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подходы к ограничению скорости на российских дорогах собирается изменить Минтранс России, принятие методических рекомендаций ожидается в 2027 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно изменениям, скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги. Такое решение, по данным профильного комитета Госдумы, было принято из-за улучшения качества дорог. Зампред комитета Рафаэль Марданшин заявил, что удивлялся, когда на хороших участках с разметкой, отбойником неожиданно возникают ограничения в 50 или 70 километров в час, из-за этого создавался рваный режим езды.

При введении лимита будут учитывать загруженность дорог, состояние покрытия и нахождение рядом домов, школ и ТЦ. Для аудита установленных скоростных ограничений предлагают провести анализ аварийности с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили введение эксперимента по фиксации средней скорости авто. Штраф планировалось выписывать по координатам последней камеры на отрезке.

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