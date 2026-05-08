Приток воды в Куйбышевское водохранилище в мае превысит норму
В Росводресурсах обсудили режимы работы гидроузлов Волги и Камы.
В мае приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 45-61 кубометров при норме 70,3 кубометров, при этом наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское (104% от нормы) и Чебоксарское (101% от нормы) водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (34% от нормы). В ведомстве подчеркнули, что ведут непрерывный контроль за прохождением весеннего половодья. При необходимости режимы работы гидроузлов будут корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий.
Ранее Иван Гущин заверил, что храму-памятнику на Казанке ничего не грозит при половодье. Подходы к достопримечательности затопило, но проектные решения учитывают гидрологический режим реки.
